Duro contragolpe del fiscal Guerra: acusa “desesperación” de La Moneda y niega tener antecedentes de intervención extranjera

12:18 Fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, profundizó críticas al Gobierno y cuestionó la agenda de seguridad. Dijo que “urgencia no puede ser sinónimo de desesperación” y que “todas las agendas cortas en Chile no han obtenido los resultados que se esperaba”. También anunció que indagarán composición del líquido que lanza el carro lanzaaguas.

“No tenemos ningún apuro, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario, son procesos investigativos complejos en que la prueba ha ido surgiendo con posterioridad, que han permitido incautar más de 200 autos en Santiago y formalizar personas con imágenes de cómo transportaban especies al interior de sus vehículos. Aquí ha habido una persecución decidida y ningún nivel de ausencia como se ha pretendido decir, el silencio y la cautela con que se trabaja no es sinónimo de que no estemos trabajando”, dijo el fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, sobre la manera en que se están llevando a cabo las investigaciones por los saqueos e incendios registrados en los últimos dos meses.

Indagaciones que ayer llevaron a formalizar y dejar en prisión preventiva a una pareja de jóvenes de 22 y 23 años por el incendio de una sucursal de Banco Estado en Providencia.

En este contexto, Guerra ahondó en sus críticas a La Moneda en medio del debate por la falta de resultados: “Cuando un gobierno se ve sobrepasado por una situación tan grave como la que ha ocurrido el último tiempo, uno en esto no puede ser ingenuo, es común que se busquen responsables en otros lados”, dijo en Radio Universo. “El Ministerio Público no es el responsable del control del orden público, le corresponde al Ministerio de Interior y su brazo operativo es Carabineros de Chile”.

Sus dichos se dan en la antesala de que fiscal nacional Jorge Abbott deba concurrir al Congreso para dar cuenta del accionar del Ministerio Público tras la crisis, y luego de duros emplazamientos desde el oficialismo. “Estamos trabajando en forma metódica, en forma seria, tenemos miles de personas que han sido formalizadas y muchas de ellas están en prisión preventiva, las condenas aún obvio que no, se requiere de un juicio y todavía no llega el momento. Es injusta la crítica al Ministerio Público. En muchos casos es interesada y busca deslindar responsabilidades. De parte del Gobierno sin lugar a dudas (y lo digo) sin ningún tipo de ambigüedad”, agregó.

“No nos corresponde. El control de orden público es del Gobierno (…) lo dije el otro día con altos niveles de molestia que aún mantengo: cuando ocurre el 18 de octubre este estallido y se comienzan a incendiar distintos lugares de Santiago nosotros nos activamos de inmediato”, recalcó. “El 19 en la mañana nos reunimos en la fiscalía nacional junto al fiscal nacional y se reforzaron los turnos. Nuestra gente ha trabajado sin descanso, nosotros tenemos trabajo 24/7, no para firmar un acuerdo político, firmarlo a las dos de la mañana una vez a las quinientas, no, acá todos los días, los 365 días del año”.

“Se dijo públicamente el 18 de octubre en la noche por el propio Presidente de la República que se iban a ejercer acciones conforme a la ley de seguridad del Estado, que se iban a presentar querellas. El 19 y el día 20 tuvimos un montón de controles detención en Santiago, cientos por saqueos, por daños (…) y ¿sabe qué pasó? No llegó ninguna querella del Ministerio del Interior, al menos a la Fiscalía Oriente no se presentó ningún abogado del Ministerio de Interior. Eso ocurrió después pero cuando ya se había formalizado, cuando ya habían ocurrido la mayoría de los saqueos”.

“Yo entiendo que a lo mejor también se vieron sobrepasados (…) que quizás la gran cantidad de hechos hizo que el Ministerio del Interior no estuviera a tiempo pero por lo mismo me parece injusto que se diga el Ministerio Público no ha hecho nada, como dijo el señor Ubilla ‘no nos acompaña el Ministerio Público’, esto es al revés (…) nos hubiese encantado que nos hubiese acompañado el Gobierno con que querellas importantes cuando eran más necesarias, pero ‘no actuaron’ hoy como se dice, llegaron tarde”.

Sobre los dichos del Presidente Sebastián Piñera que ayer insistió en la urgencia de las investigaciones señaló: “El Presidente tiene el natural interés -como lo tienen de todos los chilenos- de que se actúe con la mayor urgencia posible, pero urgencia no puede ser sinónimo de desesperación”.

Aseguró que las investigaciones avanzan y que en los ataques al Metro ya hay dos detenidos, al igual que los atacantes al Hotel Principado, advirtiendo que “el trabajo de identificación es lento”.

Manuel Guerra también aseguró que “hasta el día de hoy no tengo ningún antecedente concreto que se haya traducido en una denuncia, algún informe, en la zona oriente, que dé cuenta de algún grupo que haya actuado desde afuera o de un grupo de extranjeros que haya actuado al interior del país para cometer estos delitos y entiendo por lo que he conversado con mis colegas en Santiago que tampoco cuentan con esa información”.

“Puede ser información de inteligencia y ahí lo que corresponde por ley es liberar esa información. Hasta la fecha nosotros no lo tenemos”, señaló.

Ante la consulta de que tanto el Presidente como el director de la PDI apuntaron ayer a estos datos, respondió: “Somos los primeros sorprendidos con esta información cuando además no nos ha sido puesta a disposición, (…) haría un llamado a la prudencia. Si se va a hablar de ese tipo de información es mejor que se hable cuando ya se formulan denuncias ante los organismos competentes y no se adelante porque genera expectativa en las personas, es razonable, en nosotros también la genera. Pero hasta el día de hoy le digo con absoluta seriedad, conversándolo ayer con los otros fiscales regionales y con el Fiscal Nacional, no nos ha llegado ninguna información de esa naturaleza”, agregó. “Sería más prudente quizás no tratar el tema sino hasta cuando esto esté formalizado”.

También dijo que “los niveles de organización que hemos detectado son de bastante precariedad”.

“Creo que en general legislar al calor de la contingencia siempre representa un problema (…) y eso me preocupa, esta premura, esta urgencia por tipificar conductas viéndolas como la solución a lo que ha ocurrido está lejos de serlo. Son estrategias combinadas, no saco nada con sancionar el que baila pasa si ocurre. Tiene que haber medidas de prevención y de control que en el país se ha demostrado que deben modernizarse”, dijo sobre las medidas que avanzan en el Congreso.

“En general la agenda legislativa apunta más a la consecuencia que a las causas y uno tiene que adoptar mecanismos de carácter preventivo con sectores ampliamente marginados. Son medidas positivas, ojo, pueden servir a la investigación, lo dramático es que nos acostumbremos a los saqueos… y ¿por qué no nos hacemos cargo de lo que genera los saqueos?”.

Luego remató que “todas las agendas cortas en Chile no han obtenido los resultados que se esperaba, tenemos como cinco agendas cortas anti delincuencia en los últimos 20 años”.

“Se va investigar. Tenemos una denuncia de una persona que dice haber sido afectada por esto, con lesiones y vamos a ver bien la composición de líquido que tiran los carros lanzaaguas. En la centro norte también (se va a indagar) porque de ser así efectivamente pone es riegos la salud de la población”.