Colegio de Providencia cobra 400 mil pesos por anotaciones negativas

Durante el matinal Contigo en La Mañana, un apoderado del colegio United College, de la comuna de Providencia, realizó una denuncia, asegurando que el establecimiento cobra $400 mil pesos por anotación negativa.

Fue el mismo director del colegio apuntado, Marco Méndez, quien confirmó la situación. "Esto es parte del reglamento interno del colegio, no es algo que se nos ocurrió ahora, ya lleva como cuatro, cinco años. También hay una bonificación y un premio por el tema disciplinario, no es sólo para un lado”, dijo.

La respuesta generó diversas reacciones en el panel, entre ella la de Monserrat Álvarez, quien cuestionó la medida.

"El tema de la educación no solamente es lo que se le imparte a los niños como materia, sino también un tema de valores. ¿A usted no le parece que se está desvirtuando la educación al ponerla como un tema monetario? ¿A usted no le molesta esto?”, preguntó la animadora.

A lo que el director respondió: "El trabajo valórico es algo que se hace día a día en el trabajo con los alumnos, donde trabaja la comunidad educativa completa…”, replicó.

Sin embargo Monserrat Álvarez, continuó su crítica y volvió sobre la pregunta. "Pero no se me corra de la pregunta. De verdad, usted como director, ¿está de acuerdo con transmitirle estos valores a los niños?".

A esto, la autoridad del establecimiento replicó: "Si yo doy algo como premio no sé si se estaría cuestionado. (...)hay algunos papás que le dan un regalo a sus hijos al final cuando se portan bien… ¿eso está mal?]", replicó.