Mañalich y denuncia por soda cáustica en el carro lanzaguas: "Lo que se señala es de una gravedad extrema"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó este martes el contenido del estudio químico realizado por el Movimiento Salud en Resistencia (MSR), donde concluyeron que se utilizaría soda cáustica en el carro lanzaguas que utiliza Carabineros.

En este sentido, el jefe de cartera insistió en que "lo que se señala es de una gravedad extrema, vale decir, una ingeniera química cuyo currículum no conocemos, que se llama Francisca Leiva, militante del MSR, en un laboratorio desconocido, dice que trabaja en la Universidad de Chile, pero no hay registros de dónde, produce un informe que es fundamentalmente copypaste", argumentó en Radio Infinita.

"Yo pienso que está bien sospechar, está bien denunciar, pero lo mínimo que pediría es, dónde se hizo este examen, dónde están las contramuestras para volver a analizarlas, quién institucionalmente firma este documento", replicó.

Por otro lado, sostuvo que existen "tres posibilidades", la primera "alguien en una forma dolosa agregó soda caústica a este contenido y arrojó líquido. Las lesiones que nosotros hemos visto en el mundo asistencial no dan cuenta de eso, la soda caústica quema y no tenemos ese reporte de lesiones. Carabineros y la fiscalía tendrá que investigar", sostuvo.

Con ello, añadió que la segunda opción "es que alguien manipuló la muestra, una vez que se obtuvo le agregó soda caústica y la tercera es que alguien miente, o Carabineros o el informe y es un tema que hay que investigar con mucha seriedad".

En este sentido, Mañalich concluyó que "evidentemente Carabineros ha cometido errores, pero hay que estar bien seguro de lo que uno afirma y sobre qué se les acusa, porque de lo contrario entramos a una situación de pavor, de terror generalizado en el cual las bases para afirmar tienen que ser tremendamente sólidas".

Por otro lado, también hizo referencia al estudio que solicitaron luego de que ocho personas reportaron en la ex Posta Central tener lesiones.

"El informe dice que a través de un sistema computacional se diluye y se fabrica el contenido de los carros lanzaguas, entiendo que el Dictuc de la UC hizo una evaluación de eso una semana atrás, pero ese informe no me ha llegado. (...) El contenido fundamental irritante de este líquido es lo que está en el ají, en lo picante, en lo irritante, que es una sustancia que se llama capsaicina", dijo, agregando que "en el informe que me entregó Carabineros no hay ningún contenido de soda caústica".