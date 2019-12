“Las mujeres chilenas son machistas”: Daniella Chávez abordó las críticas por sus fotografías en redes sociales

“Las mujeres son las que más critican”, aseguró Daniella Chávez durante su participación en el estelar de Canal 13, “Sigamos de Largo”, haciendo referencia a los cuestionamientos que suele recibir por sus fotografías en redes sociales.

“Las mujeres chilenas son machistas”, aseguró, agregando que "es lamentable que no practiquen la sororidad. Ahora las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotras, porque ahora le estamos diciendo al hombre que no puede tocarnos y que la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Ese mensaje es muy claro, los hombres lo están entendiendo, pero falta que las mujeres no le critiquemos a otra que quiera ponerse un escote, un vestido apretado, que nos apoyemos”, comentó, abordando la intervención de LasTesis.

Por otro lado, aseguró que tiene "cuero de chancho, así que aguanto todo lo que me digan, pero si nombran a mi hija, me molesta ‘qué va a decir tu hija, qué opina’, ahí puede salirme humo por la cabeza, pero si no, paso de largo”, replicó.

Incluso, aseguró que "ella vivió todo ese proceso, me apoya completamente, sabe quién es su mamá, entiende que la mujer puede hacer lo que quiera, vestirse y sentirse sexy y no debe tener miedo a explotar su sexualidad. Lo defiende. Lo tiene súper claro.(...)Lo conversamos bastante”.