Justicia confirmó multa contra Canal 13 por reportaje que vinculaba a alumnas con grupos extremistas

17:51 "La concesionaria no respetó el correcto funcionamiento de sus emisiones, afectando la honra de las estudiantes del Liceo N°1 de Niñas y su dignidad personal, al no corresponder sus fuentes con la información desplegada en la pantalla", añade el fallo de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones.

La Corte de Apelaciones confirmó la multa de 200 UTM aplicada por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a Canal 13 luego de la emisión del reportaje periodístico donde se vinculó a estudiantes secundarias del Liceo N° 1 de Niñas de Santiago con actividades de grupos extremistas.

En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada confirmó la sanción que se había aplicado. Según el fallo "es la propia carta fundamental la que establece la existencia del Consejo Nacional de Televisión y le encarga la misión de velar por el correcto funcionamiento de tal medio de comunicación, entregándole la ley la supervigilancia y fiscalización del contenido de las emisiones que, a través, de los servicios de televisión se efectúen", precisa.

Con ello, se grega que "la concesionaria no respetó el correcto funcionamiento de sus emisiones, afectando la honra de las estudiantes del Liceo N°1 de Niñas y su dignidad personal, al no corresponder sus fuentes con la información desplegada en la pantalla, obviando información que debía proporcionar para la opinión del público, pues al no hacerlo permitía concluir la existencia de un vínculo de las estudiantes del Liceo N°1 y grupos extremistas".

Y si bien, advierte que "la posible existencia de adoctrinamientos políticos escolares por parte de grupos extremistas es ‘sin lugar a dudas un hecho de interés general, que no sólo puede sino que debe ser comunicado a la población' (...) radicando el cuestionamiento en el ejercicio de tales derechos reconocidos específicamente, sobre su veracidad y la razonable expectativa de comprobación de los hechos relatados, al sacar de contexto imágenes exhibidas", concluyó el docuemento.