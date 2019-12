Ex chofer de Camila Flores aseguró que terminó llorando tras su despido y confesando que “no la soporto, no la soporto”

En el matinal de Chilevisión, el ex suboficial mayor de Carabineros, y ex chofer de la diputada Camila Flores, se refirió a la polémica por su salida, y respondió a un video de la parlamentaria, en la que esta aseguró que Valdés se descontroló luego de que ella le advirtió que circulaba a exceso de velocidad.

El ex chofer de la parlamentaria, dijo que los reclamos de Flores no existieron, y que es testigo de la escena un carabinero que iba a su lado en el vehículo.

Valdés aseguró que “en ningún momento la traté mal. No le puedo decir que no me ofusqué, porque me ofusqué cuando me dijo que me hiciera a un lado y la dejara el vehículo. ¿Cómo no iba a reaccionar mal?”.

El ex chofer de Flores además relató cómo fue su despido en plena actividad parlamentaria y dijo que “cuando vamos llegando me dice que estacione el vehículo y le pase las llave. Estacioné, le pasé las llave, me saqué el teléfono y se lo dejé. Ella me dice ‘bueno, mañana vemos como le pagó los tres días me trabajó’, le dije ‘no se preocupe, se los regalo”.

Valdés dijo que Flores lo dejó botado en Maitencillo y que fue el chofer de otro parlamentario quien lo auxilió. Entonces, el excarabinero narró que “le dije ‘no la soporto, no la soporto’, y me respondió: ‘no se preocupe, nosotros lo llevamos’. Me puse a llorar, el diputado Longton (Andrés) se acercó y me dijo ‘lo lamento mucho, yo lo llevo’”.