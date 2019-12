Intendente precisó que "no corresponde" que las FF.AA. resguarden realización de la PSU

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a la realización de la PSU el próximo 6 y 7 de enero. En este sentido, descartó que las Fuerzas Armadas estarán presentes en los colegios durante el proceso.

La autoridad añadió en Cooperativa que "no corresponde, mientras mantengamos un estado normal y no de emergencia o de sitio, no corresponde que las Fuerzas Armadas se involucren en estos temas", dijo.

Con ello, precisó que se está trabajando en un "plan de seguridad" junto a generales de Carabineros y PDI.

"Efectivamente es un tema a nivel nacional, no solo en la región Metropolitana. Estamos evaluando alternativas de manera que ese acto tan masivo ocurra con normalidad", concluyó.