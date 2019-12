Evelyn Matthei se lanzó en picada contra Insulza: "Es de lo más penoso y lo más bajo que he visto en mi vida"

15:10 "Me dio asco", agregó la alcaldesa, refiriéndose al apoyo que entregó el senador a la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

"Nuestro país está fregado. Chile cambió para mal y cambió para siempre, yo creo que esto es irrecuperable”, aseguró la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, refiriéndose al estallido social.

Es este sentido, apuntó a la clase política, asegurando que "es un desastre, son muy pocos lo que se salvan y por lo tanto no veo ninguna fuerza de que te lleve a que Chile vuelva a ser un país sensato. Yo creo que no vamos a llegar ni a abril, ni a ninguna parte en condiciones razonables”, dijo.

Con ello, agregó que "si en los meses que vienen hay una sensatez reinante que te permite pensar que podría haber una nueva Constitución, no tendría problema en votar que sí, pero si perdura el clima actual, de extrema odiosidad, de funas, que gente va a estar acampando alrededor del Congreso, la verdad, que embarcarme en una nueva Constitución me daría pánico”.

Asimismo, también abordó la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, donde su principal crítica fue hacia el senador José Miguel Insulza.

“A mí lo que me dio asco fue Insulza. Yo tengo entendido que él había dicho que se iba a abstener. (...) Yo tenía una súper buena opinión de Insulza. Me quiebra el corazón ver la pequeñez, es de lo más penoso y lo más bajo que he visto en mi vida”, remató.