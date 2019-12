Presidente de la Asociación de AFP dijo que fallo del TC cierra la puerta a "aquellos que veían acá un fin político"

10:27 Este jueves la resolución del Tribunal Constitucional dijo que el decreto que regula a las aseguradoras no contraviene el derecho de propiedad, luego de que dos mujeres jubiladas solicitaron el retiro de sus fondos de pensiones.

El presidente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional de este jueves, que rechazó los recursos de dos mujeres jubiladas, que buscaban el retiro de sus fondos de pensiones desde sus aseguradoras.

El TC resolvió que el decreto que impide el retiro de los fondos y regula a las AFP, no atenta contra el derecho de propiedad de los asegurados, situación que según Larraín, "resolvió un conflicto jurídico y fue categórico y bien claro en lo que mencionó: el ahorro es de propiedad de los trabajadores, pero ese ahorro tiene un fin único".

"El fin que busca ese ahorro es poder construir pensiones en el futuro y eso fue lo que resolvió el tribunal. No deja ninguna duda respecto la propiedad de los trabajadores y respecto del fin que tiene la cotización", dijo el presidente de la Asociación de AFP, en entrevista con radio Universo

Según Larraín en el fallo del TC "no hubo dobles lecturas, no hubo ideologías que prevalecieron y me parece a mí que eso se resuelve de manera positiva y lo hace bien el Tribunal Constitucional".

"El Tribunal Constitucional en esa línea, para todos aquellos que veían acá un fin político, cierra la puerta y la cierra de manera bastante clara", añadió.