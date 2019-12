"Era muy rígido": Ignacio Gutiérrez reveló los motivos que lo llevaron a dejar el matinal y a regresar después de algunos meses

16:22 "El retorno tiene que ver netamente porque el matinal que me plantearon es distinto, construye y une", comentó.

Ignacio Gutiérrez volverá a TVN para animar el matinal "Buenos días a todos", luego de estar varios meses fuera. Fue en entrevista con La Tercera, donde comentó las razones que lo hicieron volver.

"El retorno tiene que ver netamente porque el matinal que me plantearon es distinto, construye y une", dijo. Aunque, también reveló los motivos que lo llevaron a dejar la pantalla.

"No escuchábamos a la gente, era muy rígido, poco dialogante y creo que en un matinal todos cabemos, pero debemos procurar ser unidos y no estar constantemente en una batalla. Eso me tenía incómodo y decidí irme a hacer mis programa", replicó.