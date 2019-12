Denuncian que militares chilenos en Haití habrían violado y embarazado a niñas y mujeres

El portal académico The Conversation realizó una investigación que también apareció en los portales del The Washington Post y The New York Times, donde denunció que cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) en Haití incurrieron en abusos sexuales contra mujeres y niñas de hasta 11 años. Todo esto, a cambio de dinero o comida.

Incluso, según los antecedentes recabados, nacieron 216 niños cuyos padres eran soldados de 13 países, incluyendo Chile, donde funcionarios estarían involucrados en 20% de los casos y ocuparían el cuarto lugar en la lista de países que habrían incurrido en estos abusos.

Estos datos están contenidos en un documento elaborado por la profesora de historia de la Universidad de Birmingham, Sabina Lee, y por la científica clínico, Susan Bartels, de la Universidad de Queen, en Canadá. En total, fueron 2 mil 500 haitianos los entrevistados para conocer sus vivencias en relación a las misiones de paz.

“Las narraciones revelan cómo las niñas de apenas 11 años fueron abusadas sexualmente e impregnadas por las fuerzas de paz y luego, como dijo un hombre, ‘quedaron en la miseria’ para criar a sus hijos solos, a menudo porque los padres son repatriados una vez que se conoce el embarazo”, señala el informe.