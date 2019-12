Ossandón y proceso constituyente: "Es un error tremendo hacer campaña por el No"

09:39 El senador RN se refirió al conflicto dentro de Chile Vamos, luego de la decisión de la UDI de congelar su participación e insistió que no negociarán bajo "matonaje o amenazas".

El senador Manuel José Ossandón (RN), se refirió a la decisión de la UDI de congelar su participación en Chile Vamos, después de que algunos partidos apoyaran la medida de paridad de género para la Convención Constitucional para el proceso de nueva Constitución.

En este sentido, aseguró que "no tenemos por qué nosotros estar obligados a estar legislando según las amenazas que tengan nuestros socios. (...) Yo respeto su opinión y no tengo ningún problema, pero también exijo que nos respeten a nosotros y dentro de Renovación Nacional hay senadores que están de acuerdo con la paridad y otros no",precisó a Cooperativa.

Con ello, insistió en que no negociarán bajo "matonaje o amenazas", dijo, cuestionando no saber "por qué le tienen tanto miedo a la democracia, a la competencia y parece que le tienen miedo a las mujeres algunos. (...) Es un error tremendo hacer campaña por el No", comentó refiriéndose al plebiscito.