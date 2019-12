Andrés Caniulef reapareció en televisión: "Antes no llegaba a mi casa sin haberme gastado 100 lucas al día"

Andrés Caniulef volvió a parecer en televisión en el programa Lo Que Se Ve No Se Pregunta, de TV+, donde abordó cómo ha sido su vida internado en dos clínicas de rehabilitación por excesos y depresión.

“Hoy día yo no tengo plata, me voy al parque a capear el calor. Descanso tirado en el pasto. Esa es mi vida hoy día. Antes no llegaba a mi casa sin haberme gastado 100 lucas al día. Antes ganaba 10, hoy día gano 1. Tengo que aprender a vivir con uno", comentó, asegurando que hoy “¡con suerte tengo para cargar la Bip!".

En este sentido, recordó sus orígenes. "Yo me gesté en un campamento, crecí en una población y terminé viviendo en Lastarria. Pero cuando uno va en ese proceso se le olvida como era la vida abajo. Hoy día estoy volviendo a aprender como era la vida abajo".

Incluso, aseguró que hoy ve la vida distinta. "Para mi tener la posibilidad de arrendar un departamento es un lujo, tener la posibilidad de comer en el McDonald’s es un lujo. Hoy día poder viajar en un taxi es un lujo".

“Es valorar que con poco se puede hacer mucho y que el ser feliz es un momento que uno ayudar a construir, sin dinero. Con amor, con ganas, con alegría", comentó.