"Me hice cuatro tests": Pareja de Fernando González reveló detalles de su embarazo

"No sé si fue por una cuestión de edad o qué, pero nos elegimos y quisimos formar una familia. Nunca hablamos de casamiento, pero sí de ser padres".

Así resumió su vida actual la ex jugadora de hockey césped argentina Luciana Aymar, luego de revelar que el hijo que espera junto al ex tenista chileno Fernando González es de sexo masculino.

Según contó a la revista trasandina ¡Hola!, no fue fácil quedar embarazada, e incluso reveló que debieron visitar una clínica de fertilidad.

"Fue una locura. No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada, aunque hay otras cosas que me las voy a guardar. Sí te cuento que me hice muchos estudios médicos y ahí me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara quedar embarazada".

Por lo mismo, contó que cuando supo de su estado quiso asegurarse completamente.

"Estaba en Suiza durante la celebración del Día Olímpico que organizó el COI. Ahí me hice el test y me dio positivo. No le creí, le decía a Fernando, esto no está bien, da positivo, así que me hice cuatro tests más", añadió.