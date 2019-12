Presidente Piñera dijo esperar que valores de la Navidad "saquen a nuestro país de este clima confrontado, encrispado, enrarecido, en que hemos vivido"

En el mensaje de Navidad, luego de encabezar la celebración de los funcionarios del palacio de La Moneda, el presidente, Sebastián Piñera, llamó a la unidad en el país, luego de más de dos meses de movilizaciones sociales.

El Mandatario dijo que la Navidad es un tiempo de "unión, paz, reconciliación, de esperanza" y pidió que dichos actos estén presentes no sólo en las familias chilenas, sino también la oposición, el gobierno, Chile Vamos y en todo el país.

"Con unidad, paz, reconciliación, vamos a poder mirar el futuro con más esperanzas, esos son valores propios de la Navidad y ojalá podemos hacerlos que vivan en el alma y en el corazón de todas y cada una de las familias chilenas, no solamente esta noche, sino que ojalá vuelvan y saquen a nuestro país de este clima confrontado, encrispado, enrarecido, en que hemos vivido", dijo el Presidente, quien añadió que "este no es el Chile que todos queremos, este no es el Chile que los chilenos merece".

Sobre la situación de la coalición gobernante y como recomponer las relaciones, luego del quiebre entre la UDI con el resto de los partidos que integran el colectivo, Piñera dijo que "que la Navidad nos da la respuesta, dejar atrás todos esos sentimientos de conflicto, de división, de enfrentamiento y buscar lo que nos une, en lugar de estar buscando lo que nos diferencia, busquemos lo mucho que nos une".

"Esto no es solamente válido para Chile Vamos, es válido para todo el país, por eso yo espero que esta Navidad con el espíritu navideño no se agote en una noche, sino que sea el camino que nos lleve a este año 2020 que está empezando y que tengo fe y esperanza que va a ser un gran año para usted, para su familia, para Chile y ojalá para el mundo".