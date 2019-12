Asociación Nacional de Fiscales aseguró que información de "Big Data" no superaría "ningún requisito de admisibilidad"

09:29 “Los documentos que no tienen un autor conocido, es dudoso, prácticamente imposible de que puedan ser ofrecidos como tales en un juicio o una audiencia”, aseguró.

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, hizo referencia al informe "Big Data" que fue entregado por el ministerio del Interior y que incluye en 112 páginas el comportamiento de las redes sociales durante el estallido social.

“Los documentos que no tienen un autor conocido, es dudoso, prácticamente imposible de que puedan ser ofrecidos como tales en un juicio o una audiencia”, dijo a Bío Bío, agregando que "esas cosas no superan las audiencias de preparación de juicio oral. No superan en general, ningún requisito de admisibilidad", replicó.

Sus palabras se suman a las del Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien insistió en que la información del documento "es de carácter bastante general y no nos permite establecer la responsabilidad de ningún grupo en particular”.