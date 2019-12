Brian Fernández: "Es mi intención jugar en Colo Colo, pero no me han llamado"

14:45 “Me estoy preparando a full, en todo momento. No dejé nunca de entrenarme. Ahora estoy tranquilo y espero que cuando arranque el nuevo año me lleguen buenas noticias”, comentó.

El delantero argentino Brian Fernández exteriorizó su deseo de vestir la casaquilla de Colo Colo para la temporada 2020, campaña donde los albos jugarán la Copa Libertadores, aunque aclaró que no lo han llamado desde Pedrero.

El atacante de 25 años dejó una grata impresión en el fútbol chileno el primer semestre del año 2018 con la camiseta de Unión La Calera, donde fue figura y goleador.

Fernández viene de salir del Portland Timbers de la MLS luego de incumplir el programa de tratamiento de sustancias ilícitas de la liga estadounidense. Tras ello, el ariete busca club y desde Argentina y Europa han preguntado por su carta,

No obstante, el oriundo de Santa Fe no escondió sus ganas de defender a Colo Colo el próximo año. “Es mi intención, pero no me han llamado todavía. Ellos saben que es uno de los clubes donde quisiera estar. Me encantaría estar con ellos, de compartir un torneo. Pero bueno, hay que esperar”, indicó al diario argentino Olé.

“Me estoy preparando a full, en todo momento. No dejé nunca de entrenarme. Ahora estoy tranquilo y espero que cuando arranque el nuevo año me lleguen buenas noticias”, agregó.

Colón de Santa Fe ha manifestado desde el otro lado de la cordillera el interés por Brian Fernández. “Es un jugador extraordinario que seduce a cualquiera”, expresó el entrenador del elenco ‘sabalero’, Diego Osella.

El pase del delantero está tasado en 10 millones de dólares, por lo que hoy se ve muy difícil que Blanco y Negro haga el esfuerzo para quedarse con el fichaje.