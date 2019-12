Director del INDH: "Los videos que hemos visto son en su inmensa mayoría verdaderos"

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se refirió en entrevista con radio Duna, a la afirmación del presidente Sebastián Piñera, quien en entrevista con CNN en Español, dijo que videos de casos de violaciones a los DD.HH., fueron filmados en el extranjero o son falsos.

Micco aseguró que "efectivamente hemos visto videos que son de otros momentos de nuestra historia nacional o extranjeros; sin embargo nuestra política es que si los videos no son confirmados por testimonios lo más fiables posible, no los tomamos en consideración. Pero yo diría que los videos que hemos visto son en su inmensa mayoría, esto no es cuantificable, verdaderos".

"Nuestros testimonios se basan en que hemos estado en 247 manifestaciones nuestros funcionarios y funcionarias, hemos estado más de mil veces en 61 hospitales o centro de salud. Y hemos estado en más de 1.300 comisarías. Y ahí es evidente que se han producido graves y muy numerosas violaciones a los derechos humanos. Ese es el tema clave",dijo el director del INDH.

Entre algunos de los videos falsos detectados, Micco mencionó imágenes de unas protestas que se estableció que eran en Irak y el de una falsa agresión de un funcionario del INDH a un carabinero.