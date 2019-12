[VIDEO] Presidente Piñera aclaró dichos sobre 'Fake News': "No me expresé en forma suficientemente precisa"

El presidente Sebastián Piñera se refirió a los dichos que realizó en una entrevista a CNN y afirmó que no se expresó de "forma precisa".

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario publicó un texto y un video aclarando la situación y expresó que “al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento”.

“Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad”, añadió.

Junto a este tweet, el mandatario publicó un vídeo donde remarcó que la defensa de los Derechos Humanos es un principio “que me ha guiado toda mi vida”.

Y agregó que “nuestro Gobierno comparte el valor supremo del respeto y resguardo a los Derechos Humanos. Por esa razón durante estas últimas semanas hemos tomado todas las providencias y precauciones para resguardar los DDHH de todos”.

Inmediatamente, admitió que “han habido abusos, atropellos y violaciones de Derechos Humanos de nuestros compatriotas”.