Hernán Larraín por dichos de Piñera: "Es importante que el Presidente haya precisado el sentido de sus palabras"

El Ministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó durante la

jornada de este viernes los dichos del Presidente Sebastián Piñera grabados en un video, donde aclaró el contenido de la entrevista que dio a CNN en español.

En la oportunidad, el Mandatario sostuvo que "no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento". Todo esto, después de asegurar que algunos de los registros sobre violencia policial fueron "filmados fuera de Chile".

En este sentido, Larraín precisó que "creo que ha hecho bien el Presidente en clarificar. (...) Es importante que el Presidente haya precisado el sentido de sus palabras y el compromiso que no solamente él tiene, sino el Gobierno, todo Chile, con el respeto de los Derechos Humanos", dijo.

Asimismo, añadió que "aquí se ha producido una situación difícil, compleja, de mucha convulsión social que ha generado problemas de orden público y eso ha hecho que Carabineros y en su minuto incluso militares tuvieran que intervenir, pero eso no puede dar pie a que se cometan actos de abusos o de procedimientos que no aplican".

En cuanto a las declaraciones de Sebastián Piñera sobre de que ha habido "participación de gobiernos e instituciones extranjeras", El ministro de Justicia aseguró que "no siempre las informaciones son las más adecuadas (...)se producen probablemente situaciones en donde la información no es completa y se producen equívocos".

Asimismo, concluyó que el Mandatario "tiene un compromiso genuino con esta situación y por lo tanto si alguna palabra o alguna expresión o algún énfasis ha sido distorsionador de sus palabras él se ha encargado de aclararlo".