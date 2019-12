Chacao: ex ministro del MOP calificó como "sorpresivo" el tono de la disputa planteada por Hyundai

11:37 Alberto Undurraga, quien lideró la cartera durante el gobierno de Michelle Bachelet, dijo que "no hay ningún compromiso incumplido respecto al Puente Chacao respecto a nuestro Gobierno".

El exministro del MOP, Alberto Undurraga, se refirió en conversación con Emol TV, a la polémica entre la repartición y la empresa Hyundai, controladora de Concesionaria Puente Chacao, por la construcción que se realiza en la región de Los Lagos.

Undurraga, quien lidero OO.PP. durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, aseguró que "no hay ningún compromiso incumplido respecto al Puente Chacao respecto a nuestro gobierno. Ninguno", luego de que la empresa acusó al Estado de no ofrecer garantías y dijo que la administración Piñera no respetó acuerdos tomados bajo el gobierno anterior.

"Lo que reclama Hyundai es que durante el proceso de ingeniería algunos de los ajustes que se hicieron van más allá del contrato. Y la opinión de los abogados y técnicos de vialidad, en nuestro Gobierno y en el actual, es que eso es responsabilidad de Hyundai. Aquí no está en disputa si se hace o no la obra, sino que quién la paga", añadió Undurraga.

El ex ministro del MOP dijo que no le sorprendió la existencia de controversias en la negociación, pero sí sostuvo que el tono en que Hyundai planteó sus demandas "es muy sorpresivo".

Undurraga además sugirió al gobierno impedir que el tema escale a los tribunales de justicia, y llamó a encontrar una solución alternativa, como "un panel de concesiones" o un arbitraje.