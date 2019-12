Montillo confirmó su llegada a Chile: "Siempre dije que mi sueño era retirarme en la U"

El volante argentino, Walter Montillo, escribió en su cuenta de Instagram una despedida de su club Tigres, y confirmó su llegada a la Universidad de Chile.

El mediocampista escribió en la red social "todos los que me conocen saben que desde agosto de 2010 siempre dije que mi sueño era retirarme en la U".

"Pasaron muchos años, negativas, desencuentros, pero finalmente se alinearon los planetas", dijo Montillo.

El trasandino dijo que "lo que sigue en mi carrera es un gusto personal y familiar que quería darme. Ya no quedan tanto tiempo de fútbol, pero estoy vigente y así debe ser".

En su mensaje además, Montillo se despidió de su club Tigre, "de Tigre me llevo la alegría de la consagración, el cariño de la gente, los buenos deseos de los funcionarios del club y el reconocimiento de mis colegas. Habrá quienes lo entiendan y quienes no. Pero como siempre digo, uno es persona antes que futbolista y no quería dejar de hacer algo que esperamos tanto tiempo".

Desde Azul Azul sostienen que desde Tigre aún no ha llegado el finiquito del futbolista para ingresarlo al Transfer Market System (TMS) y que de concretarse el vínculo, sería por un año.