Diputado Ramírez (UDI) ante posible acusación a Guevara: “El Congreso es un circo”

“Había mucha gente quejándose en las redes sociales de por qué perdíamos el tiempo y la semana completa en este tipo de cosas, cuando hoy día hay demandas sociales tan importantes y proyectos de ley que están ahí al agüaite en el Congreso. Creo que este tipo de cosas no aportan en nada, no ayudan en nada”, señaló esta mañana el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, sobre la acusación constitucional al intendente Felipe Guevara que este lunes vive una jornada clave en el Congreso.

“Personalmente creo que la idea del copamiento es una mala idea, creo que debiera terminarse esa política, pero de ahí a decir que porque se aplicó una medida preventiva que resultó mal… Habiendo una idea preventiva -que personalmente no comparto- que no resultó, de ahí a saltar a que aquí lo que se necesita es una acusación constitucional para destituirlo me parece un exceso, una pérdida de tiempo que -de nuevo- levanta la temperatura del ambiente, genera más confrontación y no ayuda en nada a la solución del problema”, dijo en Radio Universo.

“Al final del día me pregunto si cierta parte de la izquierda va a seguir en la lógica de que frente a cada punto le trata de hacer un daño al gobierno, un gallito, o si de una vez por todas nos sentamos a ver cuáles son las soluciones e invertimos tiempo en lo que de verdad hay que invertir tiempo. Hay un montón de temas en el Congreso que están discutiéndose y que no se van a poder discutir en dos días completos (…) por la acusación constitucional”, agregó.

“Hay una exageración total y un salto muy grande entre no estar de acuerdo con una medida (…) y una acusación constitucional. De nuevo tenemos a una parte de la izquierda tratando de aprovecharse de las circunstancias para de nuevo meter una nueva acusación constitucional que a estas alturas… ya el desprestigio del Parlamento es una cosa total. Ahí aparece encapuchada la Pamela Jiles, llega disfrazado de Batman Florcita Motuda, hemos tenido una cantidad de acusaciones constitucionales brutales, tenemos un uso del lenguaje terrible, desde mi propio sector se presentan indicaciones inconstitucionales, yo de verdad siento que el Congreso es un circo y el desprestigio que tenemos nos lo hemos ganado a pulso y esto es parte de las cosas que generan desprestigio”, dijo.

“En vez de estar discutiendo cosas importantes estamos una acusación constitucional tras otras, y todas salen del Frente Amplio”, puntualizó.