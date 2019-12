Congregación de los SS.CC. desestimó denuncia de violación contra el cura Gerardo Joannon

La Congregación de los SS.CC. anunció el cierre de dos investigaciones previas y una indagatoria en contra de tres sacerdotes por casos de abusos sexuales, entre ellos, el cura Gerardo Joannon, quien además estuvo involucrado en un caso de adopciones ilegales.

En el caso del sacerdote Juan Andrés Peretiatkovicz, se acreditó a 11 víctimas que han sido consideradas verosímiles, y en dichos casos, los antecedentes serán enviados a la Congregación para la Doctrina y la Fe.

Sobre el sacerdote Jorge Prieto, quien se encuentra fallecido, se realizó una indagatoria que consideró tres denuncias, las que fueron catalogadas como plausibles. En este mismo caso, se desestimo la acusación de encubrimiento en contra del sacerdote Alex Vigueras.

Para la situación de Gerardo Joannon, según la congregación, "no se logró llegar a un convencimiento de verosimilitud de la denuncia de violación,, al no acreditar aspectos relevantes del relato, así como de los actos de connotación sexual descritos, no coincidiendo con el modo y costumbres de proceder en el acompañamiento pastoral de niñas del ciclo básico, el que era realizado por otros dos sacerdotes de manera habitual".

Los SS.CC., dijeron que no obstante las conclusiones de las indagatorias, esperan que "se esclarezcan estas denuncias presentadas ante el Octavo Juzgado de Garantía".

Además aseguraron que como la denuncia implicó al menos a una menor de edad de entre 8 a 10 años, los antecedentes de las denuncias serán igualmente enviadas a la Congregación para la Doctrina y la Fe, tal como lo establecen las actuales normas de la Iglesia.