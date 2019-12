Guevara descartó haber negado derecho a reunión: "Cada vez que se ha solicitado la autorización, he firmado la autorización"

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, dijo desconocer el fallo del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que confirmó que las personas pueden reunirse en Plaza Italia sin autorización previa, para la celebración de Año Nuevo.

Guevara además sostuvo que existe un decreto del Ministerio del Interior que establece los protocolos para las solicitudes de autorización para manifestaciones, y aseguró que desde su llegada al gobierno regional, todas las peticiones que se han efectuado han sido autorizadas.

En esa línea el intendente Guevara sostuvo que "cada vez que se ha solicitado la autorización, he firmado la autorización".

Con ello, Guevara también apuntó a la acusación constitucional que parlamentarios opositores presentarán en su contra, donde se invocará precisamente lo referente al derecho de reunión, a raíz de la estrategia de "copamiento" de Plaza Baquedano desplegada por Carabineros.

El intendente de la RM planteó que "vamos a estudiar los cargos una vez que se presenten" y señaló que con posterioridad presentará sus descargos.

Guevara además indicó que tanto para el Congreso, como para el Ejecutivo, las interpelaciones y acusaciones constitucionales "destinan un tiempo que quisieramos usar en mejorar la calidad de vida de los chilenos".

El jefe del gobierno metropolitano, consultado por una eventual renuncia, en caso de que el libelo acusatorio en su contra prospere, dijo que "no me he puesto en ese escenario".

Sobre la situación de esta noche en Plaza Italia, Guevara dijo que está en conocimiento de que habrá reuniones en el sector y llamó a que sean con responsabilidad, "sin consumo de alcohol, sin uso de fuegos artificiales".

Respecto a la misma materia, el general Mauricio Rodríguez, jefe de zona metropolitana de Carabineros, consultado por el eventual despliegue de un millar de efectivos en el monumento, dijo que la institución realiza "todos los años un despliegue preventivo" y que este se efectúa en toda la región.

"El llamado es a disfrutar con tranquilidad y que mañana cuando se vean los resultados, haya sido una fiesta", dijo Rodríguez.