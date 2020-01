Proceso Constituyente: Senado espera votar la paridad de género el 20 de enero

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), puso como plazo máximo el lunes 20 de enero para que la Sala de la Cámara Alta vote el proyecto que establece paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios en el eventual órgano constituyente.

Si bien originalmente se esperaba pronunciarse sobre esta iniciativa durante diciembre pasado, las diferencias entre senadores oficialistas hizo que se extendiera el plazo por algunas semanas.

El senador Felipe Harboe (PPD) afirmó que “vamos a hacer un esfuerzo para poder sacar adelante esto lo antes posible, pero siempre cuidando la rigurosidad. Estamos hablando de un proyecto que tiene varias aristas, no solo en materia de paridad, también tiene el tema de escaños reservados, para pueblos originarios y tiene también la forma en que van a participar los candidatos y candidatas independientes", según consigna Radio Cooperativa.

Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena (IND ex Evópoli), agregó que “vamos a tener, y así se acordó, jornadas los jueves también de Sala y me imagino de comisiones, de tal manera de poder sacar dentro del mes de enero un acuerdo que ojalá, y es lo que más espero, sea lo más amplio posible".

En la misma línea, destacó la necesidad de que junto con que el oficialismo logre un acuerdo sobre la materia, es clave buscar la mayor cantidad de apoyo dentro de los parlamentarios de oposición.

A su vez, el senador Manuel José Ossandón (RN) aclaró que “si (Chile Vamos) tiene una propuesta buena (sobre paridad de género), no tengo problema, pero si no, voy a apoyar el proyecto que salió de la Cámara con las correcciones que sean necesarias. Pero voy a votar sí o sí a favor de la paridad, así que en eso no hay problema".

Asimismo, el presidente y senador del PS, Álvaro Elizalde, aseguró que “nos parece de vital importancia que se aprueben las reformas tendidas a establecer la paridad, así como los escaños reservados para pueblos indígenas".

Cabe recordar que se necesitan al menos 26 votos en el Senado para que el proyecto sea aprobado, por lo que será clave lo que decidan los parlamentarios de RN y Evópoli, ya que la oposición cuenta con 24 sufragios asegurados.