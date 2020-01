"Nadie está en mis zapatos": viuda de "Contra viento y marea" salió al paso de las críticas por su nueva pareja

La historia de amor de Ricardo y Valentina se hizo conocida en el programa "Contra Viento y Marea", conducido por Francisco Saavedra. Fue el año pasado cuando se transmitió el capítulo, donde ambos contrajeron matrimonio en medio de un delicado escenario, pues el novio padecía un cáncer que finalmente le quitó la vida el pasado 15 de julio.

Fue durante los últimos días, donde una publicación de Valentina generó una serie de comentarios en redes sociales. Se trató de una serie de fotografías donde la joven presentaba a su nueva pareja, con quien rehizo su vida después del complejo momento que vivió.

Sin embargo, la reacción de los usuarios fue negativa y respondieron a las postales con una serie de mensajes de crítica. Ante esto, fue la misma Valentina quien salió al paso de los cuestionamientos.

“Les voy a contar una cosita…Cuando pasó lo de Ricardo, me di cuenta que yo había venido al mundo para muchas cosas. Por eso tomé la decisión de tomar terapia, de sanarme y de preocuparme por mí misma y tomar otros caminos”, comentó.

“Muchos me preguntan o me dicen: ¿cómo pudiste rehacer tu vida tan rápido? ¿Cómo te olvidaste de él tan pronto? ¿Por qué no estás viviendo tu duelo? Eris pura pantalla, nunca lo quisiste, que asco me das, e incluso, eris una “puta”. Y ¿saben qué les digo yo? Que no soy de este planeta", continuó.

Y en este sentido añadió: "tengo tremenda fuerza pa vivir todo lo que se me ponga por delante, que nadie está en mis zapatos como para hablar de mi vida como si fuera la de ustedes”, replicó, agregando: "que egoísmo más grande de parte de los que piensan que me tengo que quedar llorando por la eternidad”, comentó.





Con ello, remató enviando un mensaje a los usuarios: "Oiga las fotos son fotos, yo no le voy a aumentar más el morbo con alguien que ya no está aquí y no lo voy a prestar más a exposiciones. Yo tengo todo guardadito, pero nadie me obliga a compartir eso con todo el mundo”.