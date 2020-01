Directora del Demre: "Boicotear la PSU significa arriesgar un derecho"

La Directora del Demre, Leonor Varas, conversó con EmolTV donde se refirió al llamado que realizó la ACES para manifestarse los días en que se realizará la PSU para "funarla".

Varas aseguró que "yo realmente espero que no exista ese boicot, yo entiendo que se quieran manifestar, me parece no solo legítimo sino incluso interesante pero boicotear la PSU significa arriesgar un derecho a la educación de muchas personas".

Además, agregó que “ellos no pueden vulnerar el derecho de otros”. En cuánto a las medidas que se han tomado para resguardar el bienestar de los estudiantes que realizarán la prueba la directora afirmó que "hay muchas medidas (tomadas) pero no medidas de fuerza, son todas civiles, de organización" y detalló que "tenemos una red de apoyo enorme".

"Nos hemos puesto en todos los casos y hemos tomado medidas y por supuesto que son complicadas pero sí podemos decirles que eso es problema nuestro, nosotros tenemos que pagar ese costo, no los postulantes", añadió.

Finalmente, calificó como “difícil” la situación que se esta viviendo en marco de la rrendición de la prueba. "Son condiciones difíciles pero la vamos a tener que hacer en condiciones difíciles y (lograr) que no paguen las consecuencias los estudiantes”, cerró Varas.