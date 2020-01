MOP aseguró que trabaja permanentemente con Hyundai para lograr acuerdo por Puente sobre el Canal de Chacao

13:31 El ministro Alfredo Moreno recordó que de no llegar a un consenso, tiene una salida mediante la judicialización.

El ministro de OO.PP., Alfredo Moreno, dijo que el gobierno se encuentra en constantes conversaciones con la empresa Hyundai, controladora de Concesionaria Puente Chacao, para evitar judicializar el caso, luego de que la compañía decidió paralizar las obras, acusando incumplimientos de parte del gobierno.

En dichos que consignó Emol, Moreno dijo que el gobierno considera que las cifras que está solicitando la empresa no son sostenibles, pero que "estamos trabajando con ellos para lograr un acuerdo para beneficio de todos, que permita que el puente se siga construyendo y que se pague lo justo y lo que corresponde de acuerdo al contrato y la licitación".

"Trabajamos permanentemente con ellos, a través de distintas personas de esta compañía de manera tal de poder ir avanzando en lograr un acuerdo", indicó el titular del MOP.

Además el secretario de Estado recordó que en caso de que no exista acuerdo, la manera de llegar a un consenso es la judicialización del caso, el que se produjo luego de que la compañía requiriera aumentar en US$ 300 millones el pago de la adjudicación, acusando que el MOP no puso en el contrato los mayores costos que tendría el proyecto. El gobierno, en tanto, estima que por el tipo de contrato, los gastos adicionales deben ser cubiertos por la concesionaria.