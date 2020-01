Directora del Demre llamó a estudiantes a que "no se enfrenten a sus compañeros" por llamado a boicotear la PSU

La directora del Demre, Leonor Varas, hizo referencia al llamado de la ACES de boicotear la realización de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) el próximo lunes 6 y martes 7 de enero.

"Los jóvenes que han hecho el llamado tienen un objetivo loable", reconoció, aunque insistió que "realmente es grave que un movimiento estudiantil que tiene buenos propósitos, que ha reivindicado cosas que necesitamos conversar y revisar, que se manche al comienzo de esto, con un llamado que vulnera este derecho fundamental que es el que está cautelado en el proceso", dijo a Cooperativa.

Asimismo, agregó que "hemos llamado a que no boicoteen, no se enfrenten a sus compañeros, no produzcan un daño a un derecho fundamental que todos queremos defender".