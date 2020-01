Intendente Guevara por acusación constitucional en su contra: "Quieren debilitar el orden público"

11:33 "No quiero juzgar intenciones de nadie, pero cuando alguien debilita la autoridad, lo que hace es fortalecer otra cosa, fortalecer la violencia", aseguró la autoridad metropolitana, añadiendo que "se me quiere castigar por cumplir con lo que la ley me obliga a hacer".