Ex superintendente de Isapres criticó “tono rimbombante” de Mañalich al anunciar reforma a Fonasa

10:32 Héctor Sánchez señaló que “Hay que ser más modesto en la presentación de los proyectos porque esto no es un proyecto que transforma el sistema de salud, el proyecto modifica y moderniza Fonasa, pero no cambia el sistema de salud. De la noche a la mañana no acabaran las colas”.