Conoce el listado de los 67 locales donde se suspendió la PSU
Demre informó que el test se aplicó en el 91% de los establecimientos dispuestos, y que este jueves el Consejo de Rectores determinará cómo continuará el proceso para quienes se vieron afectados con la interrupción.
El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, informó que en esta jornada se aplicó la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en el 91% de los locales dispuestos.De un total de 729 establecimentos, "en 67 de ellos ocurrieron inconvenientes. En dichos locales y siguiendo los protocolos previamente establecidos, se definió suspender la PSU", dijo el organismo.Además se informó que el jueves 9 de enero el Consejo de Rectores (Cruch) determinará cómo continuará el examen para quienes se vieron afectados por las interrupciones.Conoce aquí los 67 locales que vieron interrumpido el proceso:XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA ARICA LICEO POLITÉCNICO ANTONIO VARAS DE LA BARRA LICEO INSTITUTO COMERCIAL DE ARICA LICEO PABLO NERUDA LICEO OCTAVIO PALMA PÉREZ COLEGIO SAN MARCOS LICEO DOMINGO SANTA MARIA - SECTOR ALICEO DOMINGO SANTA MARIA - SECTOR BI REGION DE TARAPACA IQUIQUE INSTITUTO COMERCIAL DE IQUIQUE BALDOMERO WOLNITZKY LICEO BERNARDO O'HIGGINS R. LICEO ELENA DUVAUCHELLE CABEZÓN LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ - SECTOR ALICEO LUIS CRUZ MARTINEZ - SECTOR BLICEO BICENTENARIO DOMINGO SANTA MARIA ESCUELA PROFESOR MANUEL CASTRO RAMOS ALTO HOSPICIO LICEO PABLO NERUDA II REGION DE ANTOFAGASTA CALAMAINSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA - SECTOR AINSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA - SECTOR BCOLEGIO JUAN PABLO FUNDACIÓN EDUC. COLEGIO NUESTRA SRA. DE AYQUINA INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA - SECTOR CIII REGION DE ATACAMA COPIAPOLICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO V REGION DE VALPARAISO QUILPUE LICEO GASTRONOMÍA Y TURISMO DE QUILPUÉVALPARAISO INSTITUTO SUP. DE COMERCIO FCO. ARAYA BENNET LICEO COEDUCACIONAL LA IGUALDAD - SECTOR ALICEO COEDUCACIONAL LA IGUALDAD - SECTOR BESCUELA GASPAR CABRALES COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO LICEO MATILDE BRANDAU DE ROSS - SECTOR ALICEO MATILDE BRANDAU DE ROSS - SECTOR BLICEO EDUARDO DE LA BARRA - SECTOR ALICEO EDUARDO DE LA BARRA - SECTOR BLICEO EDUARDO DE LA BARRA - SECTOR CLICEO BICENTENARIO MARÍTIMO DE VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR BICENTENARIO DE VIÑA DEL MAR - SECTOR ALICEO BICENTENARIO DE VIÑA DEL MAR - SECTOR BREGION METROPOLITANA DE SANTIAGO MACUL COMPLEJO EDUCACIONAL ESPERANZA COMPLEJO EDUC. JOAQUIN EDWARDS BELLO LICEO VILLA MACUL ACADEMIA ÑUÑOA LICEO REPUBLICA DE SIRIA LA FLORIDA CHILEAN EAGLES COLLEGE LICEO INDIRA GANDHI LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL DE LA FLORIDA LA PINTANA LICEO POLIVALENTE SERGIO SILVA BASCUÑAN SANTIAGO LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMAN INDEPENDENCIA COLEGIO POLIVALENTE PLUS ULTRA LICEO GABRIELA MISTRAL LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO CONCHALI LICEO ALBERTO BLEST GANA QUILICURA LICEO JOSE DOMINGO CAÑAS SECTOR - A LICEO JOSE DOMINGO CAÑAS SECTOR - B PUENTE ALTO COLEGIO MAIPO COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA - SECTOR A COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA - SECTOR B COLEGIO PRINCIPADO DE ASTURIAS CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGON CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGON - ANEXO COLEGIO INDUSTRIAL LAS NIEVES LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO LICEO INDUSTRIAL DE PUENTE ALTO SAN BERNARDO ESCUELA DIEGO PORTALES ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ ESCUELA MANUEL MAGALLANES MOURE ESCUELA PILAR MOLINER DE NUEZ ESCUELA REPUBLICA DEL PERU INSTITUTO SAN PABLO MISIONERO INSTITUTO SAN PABLO MISIONERO ANEXO LICEO INDUSTRIAL MIGUEL AYLWIN GAJARDO LICEO ELVIRA BRADY MALDONADO LICEO POLIVALENTE SANTIAGO DE COMPOSTELA VIII REGION DEL BIOBIO YUMBEL LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDES I. - SECTOR A LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDES I. - SECTOR B TALCAHUANO LICEO TÉCNICO CONCEPCION COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO CORONEL LICEO YOBILO DE CORONEL CAÑETE LICEO H. C. JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA CORREA ESCUELA ARTURO PRAT CHACÓN X REGION DE LOS LAGOS CASTROLICEO POLITECNICO DE CASTRO - SECTOR A LICEO POLITECNICO DE CASTRO - SECTOR B LICEO POLITECNICO DE CASTRO - SECTOR C QUELLON LICEO RAYEN MAPU XII REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA PUERTO NATALES LICEO GABRIELA MISTRAL
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