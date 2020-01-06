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Conoce el listado de los 67 locales donde se suspendió la PSU

Demre informó que el test se aplicó en el 91% de los establecimientos dispuestos, y que este jueves el Consejo de Rectores determinará cómo continuará el proceso para quienes se vieron afectados con la interrupción.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, informó que en esta jornada se aplicó la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en el 91% de los locales dispuestos.

De un total de 729 establecimentos, "en 67 de ellos ocurrieron inconvenientes. En dichos locales y siguiendo los protocolos previamente establecidos, se definió suspender la PSU", dijo el organismo.

Además se informó que el jueves 9 de enero el Consejo de Rectores (Cruch) determinará cómo continuará el examen para quienes se vieron afectados por las interrupciones.

Conoce aquí los 67 locales que vieron interrumpido el proceso:

XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA

ARICA

LICEO POLITÉCNICO ANTONIO VARAS DE LA BARRA

LICEO INSTITUTO COMERCIAL DE ARICA LICEO PABLO NERUDA

LICEO OCTAVIO PALMA PÉREZ

COLEGIO SAN MARCOS

LICEO DOMINGO SANTA MARIA - SECTOR A

LICEO DOMINGO SANTA MARIA - SECTOR B

I REGION DE TARAPACA

IQUIQUE

INSTITUTO COMERCIAL DE IQUIQUE BALDOMERO WOLNITZKY

LICEO BERNARDO O'HIGGINS R.

LICEO ELENA DUVAUCHELLE CABEZÓN

LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ - SECTOR A

LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ - SECTOR B

LICEO BICENTENARIO DOMINGO SANTA MARIA

ESCUELA PROFESOR MANUEL CASTRO RAMOS

ALTO HOSPICIO

LICEO PABLO NERUDA

II REGION DE ANTOFAGASTA

CALAMA

INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA - SECTOR A

INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA - SECTOR B

COLEGIO JUAN PABLO

FUNDACIÓN EDUC. COLEGIO NUESTRA SRA. DE AYQUINA

INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA - SECTOR C

III REGION DE ATACAMA

COPIAPO

LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA

ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO

V REGION DE VALPARAISO

QUILPUE

LICEO GASTRONOMÍA Y TURISMO DE QUILPUÉ

VALPARAISO

INSTITUTO SUP. DE COMERCIO FCO. ARAYA BENNET

LICEO COEDUCACIONAL LA IGUALDAD - SECTOR A

LICEO COEDUCACIONAL LA IGUALDAD - SECTOR B

ESCUELA GASPAR CABRALES

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO

LICEO MATILDE BRANDAU DE ROSS - SECTOR A

LICEO MATILDE BRANDAU DE ROSS - SECTOR B

LICEO EDUARDO DE LA BARRA - SECTOR A

LICEO EDUARDO DE LA BARRA - SECTOR B

LICEO EDUARDO DE LA BARRA - SECTOR C

LICEO BICENTENARIO MARÍTIMO DE VALPARAÍSO

VIÑA DEL MAR

BICENTENARIO DE VIÑA DEL MAR - SECTOR A

LICEO BICENTENARIO DE VIÑA DEL MAR - SECTOR B

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

MACUL

COMPLEJO EDUCACIONAL ESPERANZA

COMPLEJO EDUC. JOAQUIN EDWARDS BELLO

LICEO VILLA MACUL ACADEMIA

ÑUÑOA

LICEO REPUBLICA DE SIRIA

LA FLORIDA

CHILEAN EAGLES COLLEGE

LICEO INDIRA GANDHI

LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL DE LA FLORIDA

LA PINTANA

LICEO POLIVALENTE SERGIO SILVA BASCUÑAN

SANTIAGO

LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMAN

INDEPENDENCIA

COLEGIO POLIVALENTE PLUS ULTRA

LICEO GABRIELA MISTRAL

LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO

CONCHALI

LICEO ALBERTO BLEST GANA

QUILICURA

LICEO JOSE DOMINGO CAÑAS SECTOR - A

LICEO JOSE DOMINGO CAÑAS SECTOR - B

PUENTE ALTO

COLEGIO MAIPO

COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA - SECTOR A

COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA - SECTOR B

COLEGIO PRINCIPADO DE ASTURIAS

CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGON

CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGON - ANEXO

COLEGIO INDUSTRIAL LAS NIEVES

LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO

LICEO INDUSTRIAL DE PUENTE ALTO

SAN BERNARDO

ESCUELA DIEGO PORTALES

ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ

ESCUELA MANUEL MAGALLANES MOURE

ESCUELA PILAR MOLINER DE NUEZ

ESCUELA REPUBLICA DEL PERU

INSTITUTO SAN PABLO MISIONERO

INSTITUTO SAN PABLO MISIONERO ANEXO

LICEO INDUSTRIAL MIGUEL AYLWIN GAJARDO

LICEO ELVIRA BRADY MALDONADO

LICEO POLIVALENTE SANTIAGO DE COMPOSTELA

VIII REGION DEL BIOBIO

YUMBEL

LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDES I. - SECTOR A

LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDES I. - SECTOR B

TALCAHUANO

LICEO TÉCNICO

CONCEPCION

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO

CORONEL

LICEO YOBILO DE CORONEL

CAÑETE

LICEO H. C. JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA CORREA

ESCUELA ARTURO PRAT CHACÓN

X REGION DE LOS LAGOS

CASTRO

LICEO POLITECNICO DE CASTRO - SECTOR A

LICEO POLITECNICO DE CASTRO - SECTOR B

LICEO POLITECNICO DE CASTRO - SECTOR C

QUELLON

LICEO RAYEN MAPU XII

REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

PUERTO NATALES

LICEO GABRIELA MISTRAL

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