Habló el profesor imputado por daños en el Metro: "El torniquete ya estaba roto cuando yo le pegué"

13:35 Después de pasar 56 días en prisión preventiva, Roberto Campos reflexionó sobre el proceso que está enfrentando. "Me transformé en un símbolo de este movimiento social junto con Gustavo Gatica y otras personas más", aseguró, aclarando que su acto "evidentemente no está bien. El camino no es la violencia".

Roberto Campos, el docente formalizado por los daños en los torniquetes en el Metro de Santiago, se refirió por primera vez al proceso que está viviendo y que lo mantuvo por 56 días en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad.

Según contó a CHV, el 17 octubre, día en que ocurrieron los hechos se unió a las movilizaciones después de salir del trabajo.

"Yo me desocupé a las seis y media y fui. Decidí ir porque tenía que tomar el metro y me encuentro con un montón de gente protestando y había una persona que tomó un corta-fila y empezó a destruir los validadores. Después le siguió otra persona, después otra y yo fui la última persona que se incorporó a ese grupo", contó.

Los hechos, aseguró el profesor ocurrieron cuando tomó "una lámina que está en las puertas de la salida del Metro, que es como una placa como de la consistencia de una regla y le pegué al torniquete. Y el torniquete ya estaba roto cuando yo le pegué”.

“Si ven bien el video, cuando yo le pego con esa placa de plástico, esta placa se destruye en un momento, porque era débil", contó, asegurando que fue quien hizo menos daño al mobiliario del transporte público.

"Yo no me atreví a tomar un corta-fila para romper el torniquete. Nunca lo hubiese hecho, tampoco nunca hubiese sido el primero en hacer eso. (...) Fui la última persona en meterse y fui la que menos daño hizo. Y fui la que está pagando las peores consecuencias. Pagué con 56 días de prisión”, añadió.

Para Roberto esta situación no fue congruente con los hechos en los que incurrió. Y por lo mismo, reflexionó sobre la situación y en especial, en la repercusión que tuvo entre quienes se hicieron parte de las manifestaciones.

"Me transformé en un símbolo de este movimiento social junto con Gustavo Gatica y otras personas más", aseguró, aclarando que su acto "evidentemente no está bien. El camino no es la violencia.

Y en cuanto a sus razones de haberse involucrado en los incidentes, insistió en que en ese momento "sentía rabia, por las injusticias sociales, porque ser profesor no es fácil, no tengo cubiertos mis derechos sociales básicos, como la salud y todo lo que ha sucedido con los profesores, la deuda histórica, que seguramente cuando jubile voy a ganar el sueldo mínimo y fueron todas esas injusticias que en ese momento me obnubilaron", reconoció.

Sin embargo, reiteró que “no debí haber hecho eso nunca, pero me dejé llevar porque en ese momento la euforia de todo el público que estaba ahí… me uní. Le pudo haber pasado a cualquiera”, concluyó.