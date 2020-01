Valle calificó de “abstrusa” a ministra Cubillos y señaló que “el sistema político tiene más responsabilidad que el Consejo de Rectores”

10:39 "La acción y declaración de la señora ministra es, al menos, desafortunada y esperemos que sea no más que un infortunio verbal y no haya algún fin de la contingencia política porque no es bueno contaminar este hecho tan grave y preocupante con esa mezquindad que a veces tiene la política contingente”, dijo el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle. “No somos un órgano de inteligencia”, añadió.

“La autocrítica tiene que ver con no haber podido prever que un hecho asociado a un proceso de admisión se transforme en motivo de protesta social y (…) haber sido incapaces de prever eso, en un proceso que año tras año acontecía con un gran sentido cívico y muy buenos modales de quiénes intervenían. Esa es la principal autocrítica que me haría en lo personal”. Así partió una entrevista esta mañana el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle, sobre las protestas ocurridas los días lunes y martes en la PSU, y que obligaron a suspender su rendición en más de 80 establecimientos a nivel nacional.

“Lo cierto es que también es necesario advertir que el 80 y 85% (de los estudiantes) lo lograron y nosotros efectivamente tomamos la precaución de diferir las fechas de rendición (por la APEC y la COP inicialmente)”, dijo Valle en entrevista con Radio Universo . Luego siguió: “Nosotros no somos un órgano de inteligencia, somos universidades que por muchos años lleva adelante procesos de matrículas, lo que pasa es que el país convierte un hecho que no tiene naturaleza política se transforme en un acontecimiento de carácter político. Tal vez eso nos faltó anticipar, pero bueno, el país ha carecido de esas capacidades”.

“Recién el 30 de diciembre supimos de una declaración y petición de postergar la prueba y lo cierto es que no teníamos ya ninguna posibilidad, esto ya había sido retrasado pensando en mejores condiciones, y (…) no teníamos posibilidades”, agregó.

“Evaluamos que podía haber situaciones que provocaran perturbación ambiental que menoscabara las condiciones en que se debe dar una prueba y habíamos pensado que iba a ver grupos de estudiantes que deberían repetir la prueba, eso lo consideramos y por eso estamos en condiciones de llevar a cabo la segunda prueba para aquellos que no pudieron rendirla. (Pero) tampoco advertí, yo por lo menos, la gravedad, la violencia que lamentablemente pudimos observar en la PSU”.

Consultado por su relación con la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y si faltó apoyo o coordinación, Valle dijo: “nos reunimos con el subsecretario de Educación Superior, con distintos funcionarios desde el mes de noviembre, todos los días jueves en el Mineduc y entendemos que el subsecretario representa al Gobierno y al ministerio. Trabajamos coordinadamente con Carabineros desde el mes de noviembre, ellos hicieron informes de los locales, nos hicieron observaciones, el Demre se reunió con el general de Orden y Seguridad, con (el ex subsecretario de Interior Rodrigo) Ubilla… las coordinaciones han existido”.

“Me parece al menos abstrusa la acción de la señora ministra en el sentido que el jueves 2 de enero envía un oficio pidiendo información sobre las medidas tomadas. Tengo copia del oficio, se le respondió por que pidió respuesta para el día siguiente, y le hicimos presente que habíamos trabajado con el subsecretario de Educación Superior que es el encargado de informarle”, sostuvo. “No es bueno llevar estos asuntos a la contingencia más mezquina de la política que a veces afecta a los gobiernos. Yo soy rector de una universidad y estamos ocupados de que esto ojalá termine lo mejor posible para los jóvenes que no pudieron rendir esta prueba no por responsabilidad del Cruch ni del Demre sino por la situación que vive el país en que yo creo, el sistema político tiene más responsabilidad que el consejo de rectores”.

“Siempre hay que cuidar la ecuanimidad desde luego verbal y también en las acciones. La coordinación con el gobierno ha existido, con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas; con el ministerio interior, con Gonzalo Blumel; con subsecretario Ubilla en su momento, luego Galli; con Carabineros que ha hecho también una contribución desde el punto de vista logístico con distribución y traslado y cuidando que los accesos sean expeditos”, precisó Valle. Pero aclaró: “Es lamentable que después se quiera simplemente deslindar responsabilidades, desmarcar responsabilidades, nosotros no vamos a hacer eso. Efectivamente nosotros tenemos responsabilidad, el Cruch, el Demre, pero está en el ámbito de nuestras competencias. Nuestra competencia no es la seguridad, no es la inteligencia o que el país cuente con las condiciones sociopolíticas que este proceso requiere, eso está más allá del ámbito de competencia y nosotros esperamos que las familias entiendan que hacemos el mejor esfuerzo a partir del carácter de nuestras instituciones”.

Valle reiteró que sí ha habido apoyo de las subsecretarías de Interior y Educación Superior, por lo que centró sus dichos en Cubillos: “Me parece que la acción y declaración de la señora ministra es, al menos, desafortunada y esperemos que sea no más que un infortunio verbal y no haya algún fin de la contingencia política porque no es bueno contaminar este hecho tan grave y preocupante con esa mezquindad que a veces tiene la política contingente”.

Consultado de si hay pistas sobre el origen de la filtración que afectó la prueba de Historia, Valle señaló que no poseen antecedentes sobre el punto. “Hoy presentaremos una denuncia al Ministerio Público, ayer lo hizo el Demre ante Carabineros. Esto no se había producido en pruebas de admisión y obviamente que produce daño enorme al sistema”.

“No tenemos ninguna posibilidad de poder formarnos una opinión (sobre la filtración). Piense usted que a estos materiales se desplazan con varios días de anticipación a los lugares en el norte, el sur (…) se hace difícil determinar dónde se produjo la filtración que termina invalidando el instrumento”.

Reiteró que mañana el Cruch definirá los pasos a seguir y las nuevas fechas de la PSU para quienes no pudieron rendirla.

“El país tiene poco que celebrar a propósito de los hechos lamentables que impidieron rendir la PSU”, dijo y apuntó a la ACES: “las causas nobles cuando recurren al sometimiento por la fuerza de otros pierden una virtud que es respetar la dignidad del otro”. “Volver a esas formas tan violentas es mucho peor para la sociedad que los sesgos que puede tener la PSU”.