Seremi de Salud advirtió del robo de un densímetro nuclear

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana informó del robo de un densímetro nuclear en la comuna de La Florida, el cual contiene material radioactivo.

El hecho se produjo desde una camioneta que se encontraba en la calle Rojas Magallanes con Parina, y el aparato es marca Instrotek modelo Explorer 3.500 serie 1503.

"Estos equipos no pueden ser manipulados por personas que no sepan cómo utilizarlos. No deben ser desarmados, fundidos, golpeados, cortados o perforados, dado que puede quedar expuesto el material radioactivo que contiene, el cual es altamente nocivo para la vida humana y el ambiente", dijo la seremi Rosa Oyarce.

La autoridad además dijo que muchas veces los robos se producen, porque los delincuentes piensas que son artículos que pueden ser reducidos, pero advirtió que los densímetros sólo tiene un uso técnico y se encuentran todos registrados en la autoridad sanitaria.

Se solicitó, además que cualquier información sea entregada a Carabineros, la PDI, por Twitter a la cuenta @seremisaludrm, al teléfono Salud Responde 6003607777, o a la Comisión Chilena de Energía Nuclear al teléfono 993194369.