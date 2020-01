"Belenaza" bromeó en sus redes sociales con viral del "teniente Cavieres"

"Quiero aclarar que no soy yo la que se come al Teniente Cavieres. Me llamo igual, hasta me parezco, pero no. Yo pacos no como".

Este fue el mensaje de Belén Mora en su cuenta de Twitter, donde bromeó con el "teniente Cavieres", el video viral del momento que involucra a funcionarios de Carabineros.

La comediante, conocida también como "Belenaza", hizo referencia a uno de los triángulos amorosos más comentados de las últimas horas, donde la mujer involucrada tiene el mismo nombre de la comediante, recurso que utilizó y se llevó más de 2 mil "me gusta".





Su intervención también recibió una serie de reacciones por parte de sus seguidores, quienes replicaron y comentaron ampliamente sus palabras.