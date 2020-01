Evo Morales aseguró que no fue invitado a Chile para participar en foro de Derechos Humanos

"Vamos a pedir a la justicia chilena para que Evo Morales sea detenido al ser un expresidente prófugo de la justicia boliviana. Evo Morales no eres bienvenido en Chile", escribió Iván Moreira en su cuenta de Twitter, emplazando al ex Mandatario de Bolivia, luego de que se anunciara su participación en un Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh) que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de enero en Chile.

Ante esto, fue el mismo líder cocalero quien respondió al parlamentario a través de su cuenta de Twitter.

"No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como presidente indígena, piden mi detención", replicó.

Desde la organización Foldah, aseguraron a través de un comunicado que "el senador progresista Alejandro Navarro –impulsor del encuentro- envió formalmente la invitación (...) para que modere una de las mesas de trabajo de la actividad" .

Además de precisar que "fue invitado", su visita "aún no ha sido confirmada, pero en caso que el mandatario no pueda participar de manera presencial, está contemplado que lo haga a través de videoconferencia, según explican los organizadores del encuentro internacional".

En consecuencia el emplazamiento de Moreira, radica en la acusación por terrorismo de la presidenta interina de Bolivia, Janine Añez, que culminó con una orden de detención en su contra.