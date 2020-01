Gobierno: "La calidad de la educación no se juega en la calle"

El Presidente Sebastián Piñera se refirió durante la jornada de este jueves a la educación en Chile y el proceso que se debe seguir para abordar sus problemáticas.

En este sentido, el Mandatario señaló este jueves que la calidad de la educación se debe tratar en las aulas. "La calidad de la educación no se juega en la calle, no se juega en las leyes, no se juega en los discursos, se juega principalmente dentro de la sala de clases", replicó.

Las declaraciones llegaron durante una reunión realizada en La Moneda con los directores de los 100 nuevos Liceos Bicentenario.

Fue en esta línea, donde insistió que existen factores que influyen en los procesos, donde se hacen parte las autoridades de los establecimientos educacionales, así como también, los estudiantes y los apoderados "que entienden perfectamente bien que el éxito o fracaso de la educación no depende solamente de la ministra de Educación o del liceo bicentenario, o de la directora o director o de los profesores", señaló, concluyendo que "también está el compromiso que ellos mismos tienen que poner".