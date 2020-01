El tenso debate entre Evelyn Matthei y Raquel Argandoña por la PSU: "Las autoridades no pudieron o no quisieron o pudieron mantener el orden"

En el matinal Bienvenidos de Canal 13, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la panelista del espacio, Raquel Argandoña, mantuvieron un tenso debate a raíz de las responsabilidades por los problemas generados en la rendición de la PSU.

Matthei se refería a los reclamos de padres y estudiantes por la interrupción de la PSU y sostenía que "conozco gente que estaba dando la prueba y se la quitaron de la mano. La rabia que tiene es brutal. ¿Qué haces tú cuando hay un grupo de gente que de forma violenta te interrumpe tu vida cotidiana y le importa un pito tus propios derechos? ¡Un pito!”, cuando fue interrumpida por Argandoña.

“Perdón, alcaldesa, pero no es culpa del alumnado, es culpa de las autoridades que no mantuvieron...”, respondió Argandoña.

-"Pero si estaban dentro de las salas", respondió la alcaldesa de Providencia, quien ante el intento de réplica de la panelista, dijo que "¡cómo mantienes tú un carabinero en cada sala, Raquel!"

Argandoña, sin embargo, arremetió nuevamente contra las autoridades por su responsabilidad en el caso y dijo "no, no, no, alcaldesa… perdón, lo que pasa es que esto ya se sabía, que iban a boicotear la PSU, yo creo que las autoridades no pudieron o no quisieron o pudieron mantener el orden para que los alumnos pudieran rendir la PSU…".