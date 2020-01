Larraín Matte y fallo contra CMPC por colusión: "Me siento profundamente avergonzado y triste"

El presidente de la Sofofa y miembro del grupo controlador de CMPC, Bernardo Larraín Matte, se refirió a la multa que le aplicó la Corte Suprema a la empresa papelera por colusión, acusándola de encabezar el cartel del papel tissue.

"Mi liderazgo siempre ha estado en la empresa Colbún, pero me siento 100% parte y orgulloso de mi grupo empresarial, de haber sido parte de la gobernanza de otras empresas como CMPC, pero al mismo tiempo me siento profundamente avergonzado y triste por los hechos que ustedes conocen", dijo Larraín Matte, luego de que la empresa fue obligada al pago de $ 11.600 millones (US$ 15 millones), en un fallo que revocó el beneficio por la delación compensada.

"Como Bernardo Larraín, integrante del grupo empresarial, a pesar de que mis responsabilidades han estado en otras dimensiones, bueno por supuesto que pido perdón y nunca deja de ser una buena oportunidad para pedir perdón", dijo el timonel del gremio empresarial.

Larraín Matte además calificó los hechos en los que estuvo involucrada la papelera como "gravísimos" y planteó que "cada vez que se activa el tema, esa vergüenza y esa tristeza por el dolor causado se reactiva".

El empresario además salió al paso de las críticas en su contra, como la del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Jorge Awad, quien dijo que debía dimitir a su cargo en el gremio.

Al respecto, el presidente de la Sofofa planteó que los casos de corrupción son "fuentes de aprendizaje y no de inhibición".