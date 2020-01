Claudio Fariña escribió polémico mensaje tras ser formalizado por amenazas contra Carla Zunino

09:38 El ex reportero compartió sus palabras acompañada de una fotografía junto al hijo de ambos.

Revuelo causó la revelación de Publimetro sobre la formalización del periodista Claudio Fariña, quien fue formalizado por el delito de amenazas contra su ex pareja, la comunicadora Carla Zunino.

El tribunal determinó la medida cautelar contra el ex reportero con la prohibición de acercarse a la profesional. Fue a través de un mensaje por WhatsApp donde Fariña habría amenazado de "forma seria y verosímil a la víctima manifestando textualmente ‘si me dices quién mierda va a compartir con Facu, si un weon con antecedentes de violencia o robo o cualquier webada, Carla te voy a cagar, yo no tengo nada que perder'”.

Tras esto y al conocerse detalles del término de la relación, fue a través de las redes sociales donde el mismo Fariña compartió un mensaje acompañada de una fotografía junto a su hijo.

“Acá con mi hermoso, en nuestro último encuentro. Dios quiera que la maldad, la mentira, el rencor y la manipulación no sean genéticas”, escribió.