Nabila Rifo evalúa dejar Coyhaique tras recibir ataques en redes sociales: "Lloro mucho cuando salen esos comentarios"

Nabila Rifo se encuentra pasando por un momento complejo luego de haber recibido una serie de críticas a través de redes sociales. Según contó a Cooperativa la han acusado de "hacerse rica" por lo que le ocurrió y que terminó siendo uno de los casos de violencia que más han conmocionado al país.

"Lo que más me da rabia es que yo soy ciega y no puedo ir, enfrentarlas y decirles si les debo algo a ellas... Se ponen a decir que soy estafadora, 'se ha hecho rica' y un montón de cosas... Yo no me voy a hacer rica por 300 mil pesos", contó.

Tras esto, fue emplazada a través de una denuncia pública por no haber concretado el comercio de un mueble y que según Rifo se trató de un problema con el traslado, situación que continuó con una serie de comentarios contra ella.

"Lloro mucho cuando salen esos comentarios... Antes me daban mis crisis y tengo clonazepam, pero no me está haciendo efecto, porque ya es mucho el ataque contra mí en Coyhaique, entonces, lo que hago ahora es irme al baño y lloro y lloro hasta que estoy totalmente desahogada y salgo", comentó.

Por lo mismo, está en sus planes dejar Coyhaique y vivir en Santiago.