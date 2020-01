Rector UAH por ingreso sin PSU ofrecido a vocero de la Aces: “Esperaba que no fuera cierto, pero me parece una irresponsabilidad”

11:35 El rector de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), sj. Eduardo Silva, señaló que la ACES "es un grupo de estudiantes que no está a la altura de los desafíos del país, el fin no justifica los medios".

“Una decisión difícil (…) la dificultad mayor es que un grupo de escolares ha boicoteado a otro grupo de escolares. Impedir que 84 mil estudiantes puedan dar su prueba de matemáticas es desastroso, la mala noticia es que no vamos a poder rendir Historia, un fracaso que perjudica a muchos estudiantes”, dijo esta mañana el rector de la Universidad Alberto Hurtado, sj. Eduardo Silva en Radio Universo.

“Es lamentable pero no estamos obligados a lo imposible. El Demre nos reiteró una y otra vez que no era factible realizar la prueba antes de fines de febrero, lo que retrasaba por tres semanas la entrega de resultados (…) el grupo técnico nos dice nosotros no podemos hacerlo. (…) Si no hay condiciones técnicas nadie está obligado a lo imposible”.

“Ayer tuvimos decisiones prudenciales, todas perfectibles, creo que es razonable que a este joven que quería dar la prueba de Historia (…) tengan el mejor resultado, es un modo de compensación”, aseguró sobre la reunión de ayer del Cruch.

Sobre quienes protagonizaron las protestas, Silva dijo que “ellos han dañado seriamente a otros estudiantes (…) hay que investigar cómo ocurrió la filtración, (…) también hay responsabilidad en quien hace los llamados”.

Consultado por la Aces, Silva respondió: “Es un grupo de estudiantes que no está a la altura de los desafíos del país, el fin no justifica los medios. Hay un asunto de respetarnos. Son chiquillos con una conciencia muy grande respecto del abuso, no toleran el abuso, te interpelan… y no somos capaces de respetarnos entre nosotros”.

Sobre la decisión de la Universidad Austral de ofrecer una matrícula directa a Chanfreau sin PSU, dijo que “no comparte” la decisión: “esperaba que no fuera cierto, pero me parece una irresponsabilidad”. “¿Cómo iba a estar premiando a quienes impidieron que 86 mil estudiantes dieran la prueba de matemáticas y que tengan que volver a repetirla? El fin no justifica los medios. Si el fin justifica los medios yo tengo la autorización para golpearte, para maltratarte, hay principios muy básicos en esta crisis”.

“Los motivos para la ira no son razón que justifique la violencia porque genera nuevas iras”, señaló.

“No fuimos capaces de darnos cuenta de la envergadura (del llamado a funa)” señaló en la línea de la autocrítica. Ante las advertencias que hizo la ACES de las protestas que se venían, Silva dijo que “eso me parece un chantaje imposible”.

“La seguridad debe estar en manos de interior. Los rectores no tenemos ninguna competencia para saber cómo se garantiza el orden y la seguridad”, apuntó al señalar los desafíos que vienen en las nuevas fechas.

Sobre Cubillos, dijo “todos somos generales después de la guerra y cuando hemos visto el desastre decimos las decisiones que hubiera tomado. El asunto es que ahora seamos todos generales antes de la batalla” señaló y llamó a tomar las decisiones que eviten que la funa anunciada por la ACES para la repetición de la prueba vuelva a obligar a suspender la PSU.

“Había un pudor de poner carabineros porque era provocar al a primera línea, (…) fue un mal cálculo. Ahora es claro que es un asunto de fuerza pública, que está en la policía y obviamente va a haber que tomar medidas de seguridad”, agregó.

“No imaginábamos el boicot” reflexionó el rector e hizo “un llamado a los papás y mamás de quienes boicotean, ésta condecendencia de los adultos… ya no hay adultos”.