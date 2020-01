Víctor Chanfreau rechazó la oferta de director de Historia de la UACh

13:06 Aseguró que no se trata de “quien sale más o menos en la tele, sino que es un tema de la realidad concreta y las políticas que se necesitan hoy día para el país”.

Durante la tarde del pasado jueves, el director de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Austral de Chile (UACh), Robinson Silva, ofreció al vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, accesó directo a su carrera, sin necesidad de rendir PSU.

La oferta nació luego de que Marcela Cubillos, ministra de Educación, aseguró que el estudiante "tiene dos problemas: primero, va tener que hacerse cargo judicialmente, porque es un joven que ha llamado a impedir el legítimo ejercicio de otros jóvenes, a través de la violencia y, al mismo tiempo, al inscribirse para dar la PSU en las condiciones que fija el Demre, debe quedar al margen del proceso”.

Chanfreau durante una conversación con el programa Contigo en la Mañana de CHV, respondió sobre si aceptará o no a la propuesta.

“Si estos métodos no son para el conjunto de estudiantes secundarios y, desde esa escuela no elaboran un métodos donde podamos ingresar el conjunto de los estudiantes secundarios, sin necesidad de dar la PSU, no se va a aceptar ningún ofrecimiento por el estilo“, indicó el vocero.

También, agradeció el apoyo de los estudiantes secundarios e indicó que esto no se trata de “quien sale más o menos en la tele, sino que es un tema de la realidad concreta y las políticas que se necesitan hoy día para el país”.

“Teniendo esa oportunidad, el director de la Escuela de Pedagogía en Historia evidentemente puede elaborar un mecanismo alternativo de ingreso a la educación superior y a su carrera, que tiene que ser para el conjunto de los estudiantes secundarios y no sólo para mi siendo vocero”, concluyó.

Desde la rectoría de la Universidad Austral de Chile se emitió un comunicado donde descartaron la opción entregada por el académico y remarcaron que su proceso de admisión a carreras Pregrado es “pública y transparentemente normada”.