[VIDEO] Contraloría investigará denuncia de amenazas a fotógrafo que registró identificaciones adulteradas de Carabineros

En noviembre de 2019,en medio de las manifestaciones sociales un fotógrafo de Concepción realizó una grave denuncia en redes sociales, donde compartió fotografía donde se veía a carabineros usando identificaciones falsas, tras lo cual, Contraloría indicó que investigaría el hecho.

Meses después, fue el mismo joven quien volvió a realizar una denuncia a través de Twitter e Instagram, donde aseguró haber sido identificado por la policía durante una manifestación. "Ese es el weón de las fotos”, aseguró que dijeron los carabineros que se encontraban en el lugar.









Asimismo, además de su relato, consultó sobre esta situación en Contraloría, recibiendo una respuesta del organismo, que informaron que añadirían estos antecedentes a la investigación que se está llevando adelante. "Respecto al sumario iniciado por nosotros, comentarte que está en proceso (son procesos que llevan algo de tiempo). Sin embargo, todo antecedente extra será agregado como parte del proceso, es decir, incorporaremos estos nuevos registros", informaron. "Respecto al sumario iniciado por nosotros, comentarte que está en proceso (son procesos que llevan algo de tiempo). Sin embargo, todo antecedente extra será agregado como parte del proceso, es decir, incorporaremos estos nuevos registros", informaron.



A esto se habría sumado una amenaza, que detalló en la plataforma. "No le escuché bien en su momento y ahora reviso los registros de mi cámara y me encuentro con esto. “Destroyer” luego de contarle a su colega “A. RODRIGUEZ J.” quién era yo, este último me amenaza con “VA A MORIR TU HERMANA”. Necesito asesoría legal. Esto no lo voy a dejar pasar", escribió.