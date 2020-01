Isapres: planes de mujeres subieron 3,4% tras prohibición de contratos "sin útero"

Un análisis de Quéplan.cl consignado por La Tercera, determinó que desde la circular que prohibió los contratos "sin útero" en las isapres, los planes de las aseguradoras tuvieron un alza de 3,4% para las mujeres entre 25 y 45 años.

La medida rige desde el 1 de diciembre, y de acuerdo con el análisis, en el caso de las mujeres sobre los 30 años, los precios llegaron a un alza de hasta 5,3%. Para las mujeres que no buscan cobertura maternal, los precios son un 11,4% más caros, según los realizadores del análisis, por la incertidumbre del asegurador frente a no saber si se utilizará o no dicha cobertura, quedando las primas en un promedio más alto.

Los hombres, señala el análisis, no subsidiaron a las mujeres, pues sus planes, cayeron en promedio 2,3%.

Desde la Superintendencia de Salud dijeron al medio que aún es "apresurado" establecer conclusiones sobre los efectos de la medida en los precios.