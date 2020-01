Nabila Rifo pide no comprar libro que ficcionó su historia

12:08 "No bastó con programas de televisión que hicieron un show cotidiano de mi caso". comentó la víctima de un ataque por parte de su pareja.

El pasado viernes, Nabila Rifo, víctima de un brutal ataque por parte de su pareja en razón de su género el 2016, pidió no comprar el libro "Los ojos de la verdad", del escritor Eleodoro Sanhueza, ya que aseguró que está basado en su historia, sin su previa autorización.

"Comienzo redactando este llamado público con mucho dolor y desconcierto ante los nulos avances en respeto a las personas que hemos sufrido de violencia de género. No bastó con programas de televisión que hicieron un show cotidiano de mi caso, personajes políticos que usaron mi caso para comunicar discursos a su antojo, sino que además me enteré recién el 6 de enero de este año que el señor Eleodoro Sanhueza, a quien no conozco, redactó un libro en base a mi caso y lo está publicitando utilizando mi imagen, diciendo que ficcionó con mi historia 'para evitar problemas', pero lo vende y presenta utilizando mi nombre y la historia de violencia desde mi persona", denunció a través de un comunicado.

Según Nabila, ha "recibido ofertas de escritores, pero no he autorizado a nadie porque decidí buscar una fórmula donde yo pueda participar de manera directa contando mi historia".

Señaló que Sanhueza le contactó en una oportunidad por teléfono, y en ese momento le notificó "que yo escribiría mi propio libro y que estaba haciendo las gestiones con editoriales".

"De ninguna manera lo autoricé para contar la historia del caso, ni menos desde mi persona, usando mi imagen, ni menos que haga publicidad usándome. Por estos motivos hago un llamado público a las personas que han empatizado con mi situación, que pueden entender lo duro que es para mí seguir con mi vida, para que NO COMPREN EL LIBRO llamado 'LOS OJOS DE LA VERDAD'", sostuvo.

Finalmente, Rifo extendió el llamado "a las librerías, editoriales y los movimientos feministas y sociales que han empatizado con las mujeres que sufrimos distintos tipos de violencias".

Por su parte, Sanhueza expresó que “Me documenté revisando lo publicado en la prensa, realicé un trabajo de escucha del juicio llevado a cabo en Coyhaique, leí la sentencia que estaba construida según las investigaciones policiales y revisé lo que logró armar la parte querellante, vale decir, la fiscalía con su grupo de abogados. Por último, hubo también una investigación en terreno”, al ser consultado por el proceso que llevó a cabo para ficcionar este recordado caso.

El libro se presentó como un "thriller escalofriante y brutal que no podrás parar de leer".