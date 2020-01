Ministra de Trabajo dijo que total de cotización adicional a fondo solidario no mejora pensiones a futuro

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió esta jornada a la propuesta de la oposición, de lograr un 6% de cotización adicional a costo del empleador, monto que según la iniciativa, debería ir de manera íntegra a un fondo solidario.

La secretaria de Estado dijo desconocer formalmente el proyecto, pero planteó que la idea no garantiza una mejora en las pensiones a futuro.

En declaraciones que consigna La Tercera, Zaldívar dijo que "destinar la totalidad de los recursos a un fondo solidario no nos va a permitir garantizarle que quienes actualmente son trabajadores que tienen 30 y 40 años, que están ahorrando para un futuro, no los vamos a poder garantizar una mejor pensión si no aumentamos su ahorro personal".

La ministra dijo que lo que se debe buscar es garantizar mejores pensiones no sólo a los actuales pensionados, de quienes dijo "están muy dañados", sino que tampoco "podemos descuidar las pensiones del futuro".

Además Zaldívar dijo que el Ejecutivo estima que parte de la cotización adicional debe ir a una cuenta individual, pero que "no estamos diciendo que queremos que (la cotización adicional) vaya a las AFP, no es efectivo. Queremos que el mismo ente público que va a administrar el componente solidario colectivo, administre a través de cuentas personales el ahorro de los trabajadores".