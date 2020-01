Jacqueline van Rysselberghe sobre proceso constituyente: "Yo no sé si es tan importante que haya paridad"

La senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, confespo que para ella no es tan importante que exista paridad de género en el proceso constituyente.

"Yo no sé si es tan importante que haya paridad, si encuentro que es muy importante que haya paridad en el ingreso, es decir igualdad de condiciones, que las mujeres puedan competir en las mismas condiciones que los hombres, fomentar la participación femenina, todo eso lo encontramos importante y tender a la paridad", aseveró en conversación con Tele13 Radio

Van Rysselberghe aseguró que "como (la paridad) era tan importante para la izquierda, nosotros dijimos ya ok, a lo mejor tienen razón, avancemos en el tema de paridad y busquemos alguna fórmula que permita tener paridad sin tener que meterle la mano a la urna".

De misma forma, indicó que "para nosotros sí es muy importante defender la democracia representativa" y que "el fin no justifica los medios". Respecto a si es posible que este tema vuelva a traer conflictos dentro de la coalición, respondió que "obvio, porque no es el acuerdo al que se llegó".

Esta mañana el comité directivo de Chile vamos tuvo su primera reunión de coordinación política del año, ya que la UDI decidió descongelar su relación en el conglomerado.

Así, respecto al nuevo acercamiento, Van Rysselberghe explicó que lo ocurrido no responde a una lógica de ganar ni perder. "Fue una cuestión en donde nosotros dijimos 'ya basta', yo encuentro que uno tiene que ceder, pero cuando uno llega a acuerdos y cuando estos ya son acuerdos lo mínimo que uno puede exigir es que se cumplan, y lo otro mínimo necesario es que uno pueda negociar con los socios antes que con el adversario. No pedimos mucho, pedimos eso no más", señaló.